Box der Verdammten

1960 entstand in Großbritannien mit Das Dorf der Verdammten ein nur 77 Minuten langer schwarzweißer Film, der immer noch absolute Hochspannung verbreitet. Basierend auf dem drei Jahre zuvor erschienenen Roman The Midwich Cuckoos (Kuckuckskinder) von John Wyndham wird die Geschichte eines kleinen Ortes erzählt, dessen Einwohner plötzlich ohnmächtig werden.

Als diese wieder zu sich kommen, sind alle zeugungsfähigen Frauen schwanger. Nach nur fünf Monaten kommen in Midwich am selben Tag 12 Babys zur Welt. Diese wachsen in nur drei Jahren zu sehr blonden Kindern heran, die so groß wie Zwölfjährige sind. Die hochintelligente, aber emotional kalte Gruppe sondert sich ab und verfügt über die Fähigkeit Mitmenschen ihren Willen aufzuzwingen…

George Sanders, der bereits in Alfred Hitchcocks Rebecca dabei war und dem Tiger Shir Khan in Disneys Dschungelbuch seine sonore Stimme lieh, spielt Prof. Gordon Zellaby. Dessen von Hammer-Horror-Ikone Barbara Shelley (Blut für Dracula, Das grüne Blut der Dämonen) verkörperte Frau Anthea hatte ebenfalls einen blonden Jungen zur Welt gebracht.

Zellaby ist sich zwar nahezu sicher, dass er nicht der Vater ist, fühlt er sich aber dennoch für die Gruppe seines “Sohns“ verantwortlich. Nachdem aus seiner wissenschaftliche Begeisterung für die begabten Kinder Furcht vor ihnen geworden ist, sucht Zellaby eine Möglichkeit um die gefährlichen Kuckuckskinder zu beseitigen. Dies ist nicht ganz einfach, denn die Gruppe verfügt über die Fähigkeit Gedanken zu lesen…

Es ist kaum vorstellbar, dass eine derart provokante Geschichte im Mainstream-Kino der Sechziger entstehen konnte. MGM wollte Das Dorf der Verdammten ursprünglich in Hollywood verfilmen. Doch katholische Moralapostel wussten dies zu verhindern und die Produktion wurde nach Großbritannien verlagert. Erst 1995 erreichten die Verdammten die USA, denn John Carpenter drehte ein Remake, das leider nicht zu den Höhepunkten seiner Karriere zählt.

Wer Das Dorf der Verdammten von 1960 endlich in knackig scharfer Blu-ray-Qualität sehen möchte, kommt nicht um Plaions Box der Verdammten herum. Diese enthält auch eine Blu-ray mit der sehr viel unspannenderen Fortsetzung Die Kinder der Verdammten von 1964. Dieser Film versucht ziemlich vergeblich, Sympathie für die diesmal aus aller Welt stammenden hochbegabten Kinder zu erwecken.

Die zwei Blu-rays stecken in einer schönen grellrot schimmernden Box, auf der ein verdammtes Kind abgebildet ist, dessen Augen im Dunklen leuchten! Als Bonusmaterial gibt es den jeweiligen Trailer, Bildergalerien und Audiokommentare vom Filmexperten Steve Haberman zum Originalfilm und vom Drehbuchautor John Briley zur Fortsetzung. Ganz großartig ist das reich bebilderte 50-seitige querformatige Booklet von Christoph N. Kellerbach.

„Box der Verdammten“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Das Dorf der Verdammten“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Kinder der Verdammten“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Das Dorf der Verdammten“ von John Carpenter als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Das Dorf der Verdammten“ von John Carpenter als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken