Der 1975 entstandene DEFA-Indianerfilm hätte ein cineastischer Vorfahre von Kevin Costners Der mit dem Wolf tanzt sein können.

Genau wie der von Kevin Coster verkörperte Lieutenant John Dunbar ist die Hauptfigur bei der US-Kavallerie und entsetzt darüber, wie brutal seine Kameraden gegen Indianer vorgehen.

Auch der DEFA-Blutsbruder lässt sich auf die Kultur der US-Ureinwohner ein und verliebt sich erfolgreich in eine Indianerin. So weit so gut, doch das Hauptproblem von Blutbrüder heißt Dean Reed, alias Der rote Elvis.

Der in die DDR gezogene ebenso eitle wie überzeugte US-Kommunist spielt nicht nur – häufig ein Hemd in FDJ-Blau tragend – die Hauptrolle, sondern er schrieb auch noch das Drehbuch, wodurch er den “Winnetou des Ostens“ Gojko Mitić zu einer Nebenrolle verdonnern konnte.

Das Resultat ist reich an Schauwerten und Action. Zudem überzeugt Gisela Freudenberg, die später die Sara Soleder in der Serie Löwengrube spielte, in der weiblichen Hauptrolle als Indianerin Rehkitz. Der von Reed verkörperte Harmonika – Spiel mir das Lied vom Tod lässt grüßen – agiert jedoch am Rande des Lächerlichen. Daher wurde 1975 nicht er, sondern Mitić für seine Rolle in Blutsbrüder mit dem Filmpreis des DDR-Jugendmagazins Neues Leben ausgezeichnet.

Auf der Blu-ray zu Blutsbrüder, die in der Box mit den DEFA-Indianerfilmen enthalten ist, wird vor dem Hauptfilm noch ein wunderlicher Aperitif gereicht. In einem vierminütigen Video ist Dan Reed zu erleben, wie in selbstbewusst in gebrochenem Deutsch ankündigt, dass gleich ein Liebesfilm zu sehen ist. Zuvor schmettert er jedoch noch mit einer Überdosis von Pathos den nur leicht nervigen Song Love your brother, but your hate your enemy!

