Gerhard Förster übernahm 2008 das traditionsreiche Comicfachmagazin Die Sprechblase, das er bis zur im Mai 2025 erschienenen Nummer 250 als Chefredakteur betreute. Es ist gut, dass Die Sprechblase weiterhin erscheint, doch Förster fehlt hier, da er durch seinen Enthusiasmus und seiner Freude an der Recherche immer wieder Sachen zum Abdruck brachte, die nicht in einer Fachzeitschrift zu vermuten waren.

So kamen in der Sprechblase 247 die ersten Seiten eines bemerkenswerter Westerncomics zum Abdruck. Basierend auf einem Sachbuch von William Wellman erzählt der 1923 in Rom geborene Zeichner Alberto Giolitti in großartigen, sehr plastisch kolorierten, Bildern die Geschichte der Indianerkriege. Diese endete in der Comicversion nicht mit dem Massaker am Wounded Knee, sondern bereits mit Schlacht am Little Bighorn.

Diese Serie erschien ab 1965 in Großbritannien in 22 Episoden im Magazin Ranger, in dem Don Lawrence seine Serie Trigan startete. Zehn Jahre später folgte eine Veröffentlichung im britischen Magazin Vulcan, das bei uns als in ähnlicher Form unter dem Titel Kobra veröffentlicht wurde und neben Trigan auch Serien wie Die eiserne Hand oder Die Spinne – König des Verbrechens enthielt.

In Kobra wurde allerdings nur 18 Comicseiten von Blut auf der Prärie unter dem Titel Der Grenzkrieg veröffentlicht. Doch dies war seltsamerweise nicht die erste deutschsprachige Veröffentlichung des Westerncomics.

Bereits 1968 wurde die Serie unter dem Titel Die Prärie brennt in Fix und Foxi veröffentlicht. Hierfür wurden Giolottis Zeichnungen vom jugoslawischen Zeichner Vjekoslav Kostanjšek alias Kosta in Sepia eingefärbt, ummontiert und teilweise ergänzt. Diese Version kam zusammen mit Prosatexten von Peter Wiechmann (Andrax) in der Fix und Foxi-Rubrik Tramp zum Abdruck.

In einem völlig zu Recht als Bildschriften Klassiker veröffentlichten Hardcoverband des Verlags bsv präsentiert Förster nicht nur alle 44 Seiten der Originalversion von Giolottis Die Prärie brennt, sondern auch noch die knapp 30-seitige, laut Förster „großartig geschriebenen und fulminant gezeichneten“ Wiechmann/Kosta-Version. Hinzu kommen jede Menge Hintergrundinfos, sowie “eine den Inhalt ergänzende Comicrarität aus den USA“.

Es sei noch erwähnt, dass Förster bei bsv eine ähnlich liebevoll editierte dreibändige Ausgabe mit den Karl-May-Comics von Walter Neugebauer herausgebracht hat. Wie Försters Edition von Die Prärie brennt belegt, sind weitere Comic-Großtaten von ihm zu erwarten.

