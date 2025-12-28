Benjamin Flao: Auf dem Wasser

Der Meeresspiegel steigt unaufhörlich und die Küstenregionen werden überschwemmt. Bewohner, die zu nah am Wasser gebaut haben, sollen in staatliche Unterkünfte evakuiert werden.

Doch die rüstige Kräuterfrau Jeanne Vogel und ihre erwachsenen Söhne – der unter Liebeskummer leidende Hans und der die Tiefsee liebende, wortkarge Gorza – weigern sich mit aller Kraft ihre geliebte Umgebung zu verlassen.

Die Hauptfiguren von Auf dem Wasser sind eigentlich Hans und dessen punkige Rebellentochter Vinea, als Erzähler fungiert jedoch ein blauer, telepathisch begabter Hund. Dies ist ebenso seltsam, wie die vom Benjamin Flao sehr heimelig gestaltete, kurz vor dem Untergang stehende Welt, die der Künstler auch als Chance für einen Neubeginn sieht.

Flao brachte zuvor bereits eine Comicadaption von Peter Wohllebens Weltbestseller Das geheime Leben der Bäume zu Papier und Auf dem Wasser erfreut ebenfalls durch lässig in Szene gesetzte Landschafts-Impressionen. Doch auch seine Protagonisten bringt Flao in seinen oftmals erstaunlich großformatigen Panels mit wenigen Strichen ausdrucksvoll zu Papier.

Das sich im Fahrwasser der Überschwemmung eine Diktatur formiert, ist kein großes Thema. Jeannes Kräutertee und die Macht des blauen Hundes sind dem Imperium so stark überlegen, wie Obi-Wan Kenobi in seinen besten Tagen.

Benjamin Flao gelingt auf 300 Seiten, die Schreiber und Leser in zwei schönen Hardcoverbänden veröffentlicht, ein Comic, der ebenso anschaulich wie unaufdringlich davon erzählt, wie wichtig ein freundliches und friedvolles Miteinander ist.

