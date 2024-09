Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice war der zweite und wohl wichtigste Spielfilm von Tim Burton. Der Erfolg dieser 1988 entstandenen Horrorkomödie qualifizierte ihn für die Regie des Blockbusters Batman und er setzte durch, dass Beetlejuice-Darsteller Michael Keaton die Hauptrolle des Dunklen Ritters spielen durfte.

Nach 36 Jahren kehren Burton und Keaton zurück in die Welt des als Bio-Exorzisten tätigen Lottergeistes. Auch Winona Ryder ist wieder dabei und ist als Lydia Deetz mittlerweile zwar Mutter, aber immer noch Gruftie und als Moderatorin einer Talk Show über Spukhäuser weiterhin in der Geisterwelt tätig.

Nach dem Tode von Lydias Vater Charles – der, nachdem er einen Flugzeugabsturz überlebte, von einem Hai verschlungen wurde – trifft sich die zerstrittene Familie Beetz auf dessen Beerdigung an Halloween im Städtchen Winter River. Dort spukt es immer noch, und Beetlejuice hat weiterhin ein Auge auf Lydia geworfen.

Er hat aber auch eigene familiäre Probleme, denn die Ex-Frau von Beetlejuice kehrt aus dem Reich der Toten zurück. Wie uns Burton stilvoll in einer schwarzweißen Rückblende im Stile von Mario Bava zeigt, hatte hatte Beetlejuice einst die ihm angetraute Hexe Delores per Axt gemehrteilt. Doch die von Burtons amtierende Lebensgefährtin Monica Bellucci verkörperte Dame tackert ihre Körperteile wieder zusammen und will sich an Beetlejuice rächen.

Für etwas Normalität in diesem ganzen Wahnsinn sorgt Lydias Tochter Astrid. Diese wird von Jenna Ortega gespielt, die bereits als in der Netflix-Serie Wednesday mit Burton zusammenarbeitete. Im Gegensatz zu ihrer Mutter glaubt Astrid nicht an Geister und sie lernt in Winter Falls einen netten Jungen kennen. Ob das gut geht?

Tim Burton entfesselt in der Fortsetzung den selben Wahnsinn wie Anno 1988. Diesmal stand ihm mit 100 Millionen Dollar zwar ein Vielfaches seines damaligen Budgets zur Verfügung, doch die oft handgemachten Spezialeffekten verströmen dennoch wieder naiven Charme. Auch in Sachen durchgeknallter Ideen und überraschender Einfälle kehrt Burton zu einstiger Größe zurück. Wann kommt Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice in die Kinos?

