Batman / Dylan Dog

In diesem italoamerikanischen Crossover trifft der Dunkle Ritter auf einen beliebten italienischen Serienhelden, der sich seit 1986 in London mit Gespenstern aller Art herumschlägt. Dabei vereinen sich die Universen von Batman und Dylan Dog zu einem faszinierenden Mischmasch.

Wie in Crossovern üblich müssen die höchst unterschiedlichen Hauptcharaktere erst einmal ihre persönlichen Differenzen austragen, bevor sie gemeinsam gegen ihre im Bösen vereinten Erzfeinde bekämpfen können. In diesem Falle hat sich Batmans Ober-Nemesis Joker mit dem schon häufiger von Dylan Dog bekämpften Okkultisten Dr. Xabaras verbündet.

Zusätzlicher Reiz erhält diese 2024 bei DC und Sergio Bonelli Editore in drei Teilen veröffentlichte Geschichte durch zahlreiche prominente Gastauftritte. So kommen sich Dylan Dog und Catwoman gefährlich nahe, während der unberechenbare John Constantine fungiert bei einem Trip durch die Hölle als Reiseführer.

Dylon Dog bringt neben seinem Assistenten Groucho und Inspector auch noch einen Schurken, der selbst dem Joker das Gruseln lehrt, in das gemeinsame Abenteuer mit ein. Christopher Killex war einer der größten Neurochirurgen Englands. Er wurde zu einem geistesgestörten Serienmörder, der seine Opfer häutete und in deren Gehirnen nach der Seele suchte.

Im Finale der von Roberto Recchioni geschriebenen Geschichte müssen Batman und Dylon Dog ihre unterschiedlichen Fähigkeiten vereinen, um zu verhindern, dass Gotham City durch Killex zu einem Ort des Grauens wird. Die großartigen Zeichnungen von Gigi Cavenago (The Magic Order 3) und Werther Dell’Edera (Something Is Killing the Children) kommen in der überformatigen Gesamtausgabe von Panini besonders gut zur Geltung.

