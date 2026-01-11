Batman/Deadpool

Bereits vor einigen Monaten kam es zu einer ersten, spektakulär von Greg Capullo gezeichneten 25-seitigen Begegnung zwischen Batman und Deadpool. Beim zweiten Aufeinandertreffen von der DC-Ikone und dem unberechenbaren Marvel-Antihelden nahm Grant Morrison keine Rücksicht auf den Erstkontakt.

Der Kultautor macht sein eigenes Ding und damit seinen Fans sicherlich viel Freude. Eine irgendwie auch das Crossover beeinflussende Rahmenhandlung erzählt von einer amourösen Begegnung zwischen Eternity und Kismet, den Verkörperungen des Marvel- bzw. des DC-Universums.

In der beeindruckend von Dan Mora in Szene gesetzten Geschichte spielen unter anderen Eulen, eine riesige Schreibmaschine und der aus einem früheren Crossover stammende DC-Marvel-Bastard Logan-Wayne eine Rolle. Der Sinn der wirren Handlung hat sich mir nur teilweise erschlossen.

Sehr viel Spaß hatte ich daran, dass genau wie beim ersten Crossover von Batman und Deadpool, das Comicheft noch weitere Begegnung zwischen DC- und Marvel-Charakteren enthält. So gibt es ein unter anderen von Scott Snyder geschriebenes Kräftemessen zwischen John Constantine und Doctor Strange, bei dem auch Swamp Thing und Ghost Rider eine Rolle spielen.

Amanda Conner zeichnete einen gemeinsamen “Super-Samstag“, den Harley Quinn und der Hulk in einem verstrahlten Vergnügungspark erleben. Nur fünf Seiten haben die in der Nachbarschaft wohnenden Teenager Kamala Khan alias Ms. Marvel und Virgil Ovid Hawkins alias Static Zeit, um sich bei einem gemeinsamen Einsatz etwas kennenzulernen.

Der Höhepunkt des Heftes ist eine Tom Taylor geschriebene, immerhin achtseitige, Geschichte, in der Nightwing den Wolverine-Klone Laura Kinney dabei hilft ihre Schwester Gabby zu finden. Wenn dabei Killer Croc zurechtgestutzt und am Ende angesichts der Überväter Batman und Wolverine über Gemeinsamkeiten gefachsimpelt wird, hat das schon was…

„Batman/Spawn: Nacht über Manhattan“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Batman/Spawn: Nacht über Dämonenfluch“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Batman/Spawn: Todeszone Gotham – Band 1“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken