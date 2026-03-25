Batman: Das letzte Halloween

The Long Halloween von Jeph Loeb und Tim Sale zählt zu den ganz großen Batman-Klassikern, wie The Dark Knight Returns, Year One und The Killing Joke. Die Miniserie startete Halloween 1996 und im Zentrum der zwölf im Monatstakt veröffentlichten Hefte standen die gerade anstehenden Feiertage, an denen es zu mysteriösen Todesfällen kommt.

Loeb und Sale setzten ihre Geschichte mit Dark Victory sowie einem Special fort. Außerdem entstand innerhalb der Reihe DC Universe Animated Original Movies eine zweiteilige Zeichentrick-Verfilmung. Zudem stellten Loeb und Sale ihr Talent mit Superman for all Seasons, Daredevil: Yellow, Spider-Man: Blue, Hulk: Gray und Captain America: White auch in die Dienste von DC.

Eduardo Risso

Obwohl Tim Sale 2022 im Alter von 66 Jahren verstorben war, kehrte Loeb ein letztes Mal in die Welt des ewigen Halloweens zurück. Er hatte die geniale Idee die einzelnen Hefte seiner Fortsetzungsgeschichte jeweils durch internationale Comic-Superstars, die alle bereits Batman-Erfahrung haben, in Szene setzen zu lassen und dadurch den genialen Zeichner Tim Sale zu ehren.

Bill Sienkiewicz

Zum Einsatz kamen Eduardo Risso (Batman: Kaputte Stadt, Dark Night: Eine wahre Batman-Geschichte), Klaus Janson (The Dark Knight Returns), Mark Chiarello (Batman/Houdini), Cliff Chiang (Paper Girls), Bill Sienkiewicz (Daredevil: Love and War), Enrico Marini (Batman: Der Dunkle Prinz), Dave Johnson (Genosse Superman), Becky Cloonan (Gotham Academy), Chris Samnee (Capote in Kansas) und Matteo Scalera (King of Spies).

Klaus Janson

Dieser einzigartige Cast lässt locker verkraften, dass Das letzte Halloween “nur“ aus zehn Heften besteht. Hinzu kommt noch das hohe erzählerische Niveau des erfahrenen Autors Jeph Loeb, der hochspannend davon erzählt, wie innerhalb eines Jahres in Gotham City ein Serialkiller erneut sowohl die Mafia-Familie Falcone als auch die eigentlich furchterregenden Insassen von Arkham Asylum in Angst und Schrecken versetzt.

Enrico Marini

Panini veröffentlicht Das letzte Halloween in zwei Ausgaben mit je fünf Heften. Diese sind sowohl als Softcover als auch (direkt bei Panini und im Fachhandel) als auf jeweils 500 Exemplare limitierte Hardcover-Bände erhältlich. Als Bonus kommen darin die beeindruckenden Titelbilder. Jedes der zehn Hefte hatte als reguläres Cover ein Motiv von Tim Sale. Außerdem steuerten alle an der Miniserie beteiligten Künstler, sowie weitere prominente Zeichner wie Jim Lee, J. Scott Campbell, David Finch oder Juanjo Guarnido ein Variant-Cover bei.

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