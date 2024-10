Es ist erstaunlich, dass den Comicschaffenden immer noch neue Ideen und Ansätze einfallen für originelle Geschichten mit omnipräsenten Figuren. In Bat-Man: First Knight geht es ganz weit zurück in die Anfangszeit des Dunklen Ritters. Doch anders als in Christopher Nolans Kino-Update Batman Begins ist dieser Comic sehr nostalgisch aber dennoch frisch und innovativ erzählt.

Die Schöpfer der dreiteiligen Seien sind bereits eine Weile im Geschäft und haben den (Superhelden-) Comic geprägt, wie nur wenige andere Künstler. Der Autor und Zeichner Dan Jurgens ließ Superman 1992 unter großem Getöse sterben und zelebrierte anschließend seine vierfache Wiederauferstehung.

Der Brite Mike Perkins hat an nahezu allen Comicfronten gearbeitet. Bereits Ende der Neunziger begann er für den US-Markt zu arbeiteten und schuf u. a. Crossover-Comics mit populären Charakteren wie Alien, Terminator oder Green Lantern. Bei Marvel war er der Zeichner des gefeierten Comicheftes Astonishing X-Men # 51, in dem es 2012 zur ersten gleichgeschlechtlichen Superhelden-Hochzeit kam. Außerdem setzte er auf mehr als 1.000 Seiten eine Adaption von Stephen Kings voluminösesten (und vielleicht auch besten) Roman The Stand in Szene.

Für das DC Black Label erzählen Jurgens und Perkins von Bat-Man, denn so hieß der Fledermausmann in seinen ersten Comicabenteuern. 1939 hatte er noch keine Bathöhle, keinen Butler und sein erstes Batmobil war ein ganz normaler roter Sportwagen. Der Comic erzählt von rätselhaften und brutalen Morden, für die möglicherweise im Sold von Adolf Hiter stehende deutsche Agenten verantwortlich waren. Daher bietet auch ein Rabbiner dem Dark Knight seine Hilfe an…

Bruce Wayne sieht ein wenig wie Gregory Peck aus und das Artwork lässt an poppig kolorierte Stummfilme denken. Optisch und erzählerisch ist Bat-Man: First Knight ein Hochgenuss und macht sehr gespannt auf die beiden folgenden Bände. Danke an Panini, dass hier Hardcover und Großformat spendiert wurde!

