Bei diesem Film handelt es sich um den vierten Beitrag zum Twisted Childhood Universe. bzw. Poohniverse. Die Reihe startete 2023 mit Winnie the Pooh: Blood and Honey, der dank seines originellen Titels und trotz seiner billigen Machart das 77fache seine Budgets von 100.000 Dollar einspielte.

Es folgte eine Fortsetzung und mit Neverland Nightmare eine Horrorversion des Disney-Klassikers Peter Pan. Anschließend nahm sich der britische Produzent, Drehbuchautor und Regisseur Rhys Frake-Waterfield Bambi vor

Der Film beginnt mit einem Blick in ein Märchenbuch. In sehr simpler Scherenschnitt-Technik wird dargestellt, wie Bambi nicht nur beim Tod seiner Mutter dabei war, sondern auch miterleben musste, wie seine Partnerin Feline vom Truck eines Pharmaunternehmens überfahren.

Nachdem Bambi dann auch noch vergiftetes Flusswasser getrunken hat, dreht der Hirsch völlig durch und greift Menschen an. Hierzu gehören Xana (Roxanne McKee) und ihr Sohn Benji (Tom Mulheron), die nach einem von Bambi verschuldeten Autounfall durch den dunklen Wald irren.

Bambi: The Reckoning ist etwas mehr als ein Trashfilm mit lustigem Titel. Das Team von Frake-Waterfield bemüht sich redlich darum, eine Familientragödie in die Geschichte einzuarbeiten und die mittelprächtigen Spezialeffekte im dunklen Wald zu verstecken. Dennoch ist der lustige Slogan, den sich Plaion für die Bewerbung des Films ausgedacht, hat sehr zutreffend: REHE, RACHE, RAMBOZAMBO!

Die Blu-ray von Plaion enthält neben dem 80-minütigen Hauptfilm noch einen Audiokommentar mit Regisseur Dan Allen und Kameramann Vince Knight (ohne deutsche Untertitel), erweiterte und entfernte Szenen (3:49 min, wie alle übrigen Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), Behind the Madness (9:50 min), Scaretalk: Interview mit den Darstellern (54:46 min), sowie den deutschen und englischen Trailer (je 1:37 min)

