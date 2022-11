2014 produzierte der Taschen Verlag einen gewaltigen Bildband im “Sumo-Format“ von 50 x 56 cm, der es zusammen mit einem dreibeinigen Buchständer auf ein Gewicht von 26 Kilo brachte. Es wurden 9.000 signierte Exemplare produziert und für 6.000 € angeboten.

Obwohl diese limitierte Erstausgabe noch nicht ganz abverkauft ist, veröffentlicht Taschen rechtzeitig zum Weihnachtsfest 2022 eine Neuauflage, die mit 29 x 39 cm deutlich kleinformatiger, aber dafür aber mit 556 Seiten etwas umfangreicher und mit 125 € sehr viel günstiger ausgefallen ist.

Doch vielleicht auch noch ein paar Worte zum Inhalt: Grundidee von Benedikt Taschen war es, die Fotografin Annie Leibovitz, die mittlerweile fast ebenso bekannt ist, wie die zahllosen von ihr abgelichteten Promis, darum zu bitten, Bilder auszuwählen, die sich besonders gut für eine großformatige sich gerne auch über eine Doppelseite ersteckende Veröffentlichung eignen.

Zu ihrer Auswahl meinte Leibovitz: “Es ist nicht chronologisch geordnet, und es ist keine Retrospektive. Es ist eher so etwas wie eine Achterbahnfahrt.“ Dem kann nur zugestimmt werden und wer einfach mal drauflos blättert, wird reich belohnt. Auf ein Foto von Queen Elisabeth folgt R2-D2 und Whoopie Goldberg badet auf dem Backcover in einer Wanne voller Milch.

Andy Warhol wird dabei gezeigt, wie er zurückfotografiert, Donald Trump kommt an der Seite seiner barbäuchigen hochschwangeren Gatte Melania leider ebenfalls vor. Wer Mick Jagger mal mit Vollbart sehen möchte, wird ebenfalls bestens bedient. Es gibt Foldouts mit atemberaubende Gruppenporträts von weiblichen oder männlichen Hollywoodstars und so vieles mehr, was ich mir gleich in aller Ruhe ansehen werde.

