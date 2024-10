Kürzlich, am 3. Januar 2024, wäre der 1997 verstorbene André Franquin 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass erscheinen bei Carlsen einige schöne Jubiläumseditionen mit Werken des belgischen Comickünstlers, wie etwa den Schwarzen Gedanken, Huba! – Eine Marsupilami-Liebesgeschichte, neu zusammengestellte Geschichten mit Gaston und eine Deluxe-Ausgabe des 1965 im Spirou-Magazin veröffentlichten Comics Die Bravo Brothers, die Franquin selbst für sein bestes Werk hält.

Der All Verlag lieferte noch einen sehr schönen Nachschlag, der einen Einblick in das Privatleben von Franquin ermöglicht. Da dieser aufgrund seiner zeitaufwändigen Tätigkeiten am Zeichentisch kaum Zeit dafür fand, um für Familienfeste und andere Anlässe durch Geschäfte zu ziehen und Geschenke auszusuchen, erledigt er dies von daheim aus. Es geschah, wie seine Tochter Isabelle im Vorwort zu diesem liebevoll zusammengestellten Buch verrät “mit Pinsel, Feder, Rotring und Kugelschreiber“, aber auch mit Aquarellfarben.

Sie schreibt außerdem: “Beginnend mit zwei einfachen und bescheidenen Gutscheinen für seine Schwiegereltern werden die Zeichnungen schnell zu kleinen grafischen und einfallsreichen Schmuckstücken.“ Das Buch enthält chronologisch geordnet mehr 60 liebe- und kunstvoll gestaltete Glückwunschkarten, Gutscheine und Menüplatzdeckchen, die Franquin gelegentlich auch aushilfsweise für seine Tochter angefertigt hat.

Diese sind zwischen 1951 und 1990 entstanden. Dabei ist festzustellen, wie Franqin als Zeichner reifte und – da auch viele Eigenkarikaturen enthalten sind – sich äußerlich veränderte. Für Isabelle Franquin und wohl auch für jeden Betrachter drücken diese großartigen Miniaturen “ebenfalls – und vor allem – die tiefe Zuneigung eines Mannes für seine Familie und seine wohlwollende Großzügigkeit aus.“

“André Franquin: Für die Familie” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou Deluxe: Bravo Brothers” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Franquin – Meister des Humors“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„André Franquin: Der ganze Gaston“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Gesamtausgabe der „Schwarze Gedanken“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 1: Die Anfänge eines Zeichners” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou und Fantasio von Franquin – Gesamtausgabe – 22 Hardcover-Bände im Schuber” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 2: Von Rummelsdorf zum Marsupilami” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 3: Einmal um die Welt” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 4: Moderne Abenteuer” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 5: Fabelhafte Wesen” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 6: Gefährliche Erfindungen” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 7: Mythos Zyklotrop” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 8: Humoristische Abenteuer” bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Spirou & Fantasio Gesamtausgabe, Band 9: Fournier 1969 – 1972” bei AMAZON bestellen, hier anklicken