Alfred Hitchcock – Die frühen Filme

1925 führte Alfred Hitchcock inThe Pleasure Garden (Irrgarten der Leidenschaft) erstmals Regie und drehte anschließend in Großbritannien (aber auch in Deutschland) pro Jahr mindestens einen Spielfilm. Doch seine Weltkarriere begann erst, nachdem er sich Mitte der Dreißiger als erfahrener Filmemacher mit Thrillern wie Der Mann, der zuviel wusste, Die 39 Stufen, Jung und unschuldig oder Eine Dame verschwindet, den Weg nach Hollywood ebnete.

Eine vorbildlich zusammengestellte Box präsentiert auf Blu-ray zehn zumeist großartig restaurierte Frühwerke des Master of Suspense, von denen einige selbst Filmexperten bisher entgangen sein dürften. Während Hitchcocks erster Thriller-Erfolg The Lodger (Der Mieter) von 1926 nicht enthalten ist, bildet sein drei Jahre später entstandener erster Tonfilm Blackmail das Kernstück dieser Edition und wird auf einer Extrascheibe in der spielfilmlangen Doku Becoming Hitchcock vom Making-Of-Meister Laurent Bouzereau angemessen gewürdigt.

Zu allen zehn Filmen gibt es eine kurze Einleitung vom kauzigen französischen Regisseur, Drehbuchautor, Filmhistoriker und Romancier Noël Simsolo, der auch eine Comicbiografie über Hitchcock geschrieben hat. Hinzu kommen ein zum jeweiligen Film passendes mit Standbildern illustriertes Tondokumente aus Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?, dem legendären Marathon-Interview von François Truffaut, sowie weitere 17 Stunden mit hochinteressanten Extras. Hier die Filme im Überblick:

Der Weltmeister The Ring, 101 min) , Die Frau des Farmers, Champagne, Der Mann von der Insel Man, Erpressung, , Juno und der Pfau,

Mord – Sir John greift ein! (Murder!, 1930)

Endlich sind wir reich (Rich and Strange, 1931)

Bis aufs Messer (The Skin Game, 1931) Basierend auf einem Theaterstück erzählt Hitchcock von einem Streit zwischen alteingesessenen Adligen und einer neureichen Industriellenfamilie. Spannung und Dramatik halten sich in Grenzen. Das sah anscheinend auch das britische Filminstitut so und verzichtete auf eine Restaurierung. Das Bild ist grottig, die deutsche Synchronfassung passabel. Als Extra gibt es eine sehenswerte 28-minütige Doku über Alma Hitchcock.

Nummer siebzehn (Number Seventeen, 1931) Der nur knapp einstündige Film beginnt in einem Treppenhaus als kompliziert erzähltes, sich selbst nicht ganz ernst nehmendes Kammerspiel und endet nach einer spektakulären Verfolgungsjagd zwischen einer Eisenbahn und einem Linienbus, mit einen spektakulären Finale auf einer Kanalfähre. Hitchcock setzt dabei ungeniert aber recht effektiv Modelle ein. Auf DVD existiert eine deutsche Synchronfassung von Nummer siebzehn, die hier leider keine Verwendung fand. Die vom britischen Filminstitut durchgeführte Restaurierung ist jedoch sensationell gut gelungen.

