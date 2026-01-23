Alejandro Jodorowsky: Art Sin Fin

Vielleicht war jener Moment, als Mitte der Siebziger sein Projekt aus Frank Herberts Dune: Der Wüstenplanet einen Avantgarde-Blockbuster zu machen grandios scheiterte, die Initialzündung, die Alejandro Jodorowsky endgültig zur Kultfigur machte.

Der zuvor in Insiderkreisen durch seine “Midnight Movies“ wie El Topo oder Montana Sacra als unberechenbarer Filmemacher geschätzte Jodorowsky, wollte plötzlich einen Film mit Stars wie Orson Welles, Salvador Dalí, Mick Jagger und Pink Floyd drehen.

Daraus wurde zwar nichts, doch während der Vorproduktion von Dune entstanden unzählige Storyboardzeichnungen von großartigen Künstlern wie HR Giger, Chris Foss oder Jean Giraud alias Moebius, die kurz darauf für die atemberaubende Optik von Ridley Scotts Alien verantwortlich waren.

Von dieser Vorarbeit profitierte auch Jodorowsky, der künftig für Moebius und andere Zeichner bahnbrechende Comics wie Der Incal, Meta-Barone, Die Techno-Väter, Alef-Thau, Bouncer, Borgia oder Lust & Glaube schrieb, die sich großer Beliebtheit erfreuen, immer neu erscheinen und fortgesetzt werden.

Rechtzeitig zum 98. Geburtstag von Alejandro Jodorowsky präsentiert Taschen mit Art Sin Fin ein durch das Design und das Gewicht von 14 kg (aber auch den Preis von 1.200,- Euro) fast schon größenwahnsinniges Buchobjekt, das dem Künstler gerecht wird: “Jodorowsky persönlich hat Bild für Bild Filmstills, Aufnahmen seiner Performances, Collagen, Zeichnungen und Fotos aus seinem Archiv ausgewählt und zusammengestellt.“ Dieser tausendseitige Bildband erscheint als Softcover mit Ausklappseiten im Format 25 x 42 x 9 cm.

Der Edition liegt aber auch noch ein zweites gebundenes im Querformat von 22 x 8,5 cm Buch bei. Dieses verlagert “den Fokus von den Bildern zur Stimme und enthält Jodorowskys Reflexionen und Bekenntnisse zu jedem einzelnen Bild – wie eine Art Voice-over (…) in Jodorowskys einzigartigem Schreibstil – philosophisch, provokant, ungezügelt und zutiefst menschlich.“

Die zwei Bände von Art Sin Fin steckt in “einer maßgeschneiderten Plexiglasbox, die als Buchständer verwendet werden kann. Das skulpturale Box-Set besteht aus zwei ineinander verschachtelten Pyramiden aus klarem und dunklem Plexiglas und erinnert an einige der wiederkehrenden Motive von Jodorowsky, wie das Incal-Licht und das Incal-Dunkel, die gegensätzliche Kräfte symbolisieren.“

Diese Edition ist auf 800 Exemplare limitiert, Diese wurden von Jodurowsky signiert, “auf einem Blatt, das an einer zufälligen Stelle im Buch eingefügt ist.“ Es darf auf eine sehr viel günstigere „Volksausgabe“ gehofft werden und vielleicht auch endlich auf einen Reprint jenes legendären Buchs mit Entwurfszeichnungen, mit dem Jodorowsky einst seinen Dune-Film angepriesen hat.

