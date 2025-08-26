50 Jahre YPS: Das Buch. Ohne Gimmick.

Am 4. September 2025 wird – drei Jahre nach der letzten Ausgabe – das 1284. YPS-Heft veröffentlicht. Diesem liegt eine Dartscheibe mit Magnetpfeilen bei, die als “Entscheidungsfinder“ dienen soll. Doch der schönste Gimmick zum Jubiläum ist der gleichzeitig erscheinende 178-seitige Hardcoverband 50 Jahre YPS, auf dessen Cover zu lesen ist, dass es sich um ein Buch “ohne Gimmick“ handelt.

Neben fundierten Sachtexten von Volker Hamann (Reddition) sind auf 145 Seiten gut ausgewählte Comics enthalten, die aus den klassischen 1253 YPS-Heften stammen, die sich in 25 Jahren wöchentlich bis zu 600.000.fach verkauft haben.

Der Comicreigen beginnt mit Die Nebel-Bande, einem 7-seitigen Abenteuer des YPS-Fernseh-Teams Yinni + Yan. Es folgt mit Chinook, das komplette 46-seitige ersten Abenteuer von Deribs Western-Reihe Buddy Longway. Die ersten vier Alben diese Serie erlebten ihre deutsche Premiere in YPS.

Ohne jede Prüderie (aber auch ohne jeglichen Voyeurismus) lässt Derib den Leser daran teilhaben, wie der Trapper Buddy und die Indianerin Chinook erstmals miteinander schlafen. Wir sind dabei, wenn ihr Sohn Jeremiah auf die Welt kommt, heranwächst und mit seinem Vater auf die Jagd geht.

Mit Vom Blitz getroffen, Ampelärger, Wer sich eine Grube gräbt… folgen drei dreiseitige Comics mit dem Känguru YPS, der Maus Kaspar, dem Frosch Patsch und dem Papagei Willy. Weiter geht es mit vier Onepagern der köstlichen Funny-Serie Robin Ausdemwald von Bob de Groot und dem Zeichner Turk (Philippe Liégeois).

Natürlich ist auch eine Geschichte mit dem Hündchen Pif enthalten. Diese Figur war auch der Titelheld der französische YPS-Vorlage Pif Gadget. Ebenfalls vom Autor Bob de Groot stammt die Reike Percy Pickwick, von der in diesem Band das komplette 32-seitige Album Unter falschem Verdacht enthalten ist.

Alle Abbildungen ©2025 Egmont Verlagsgesellschaften

Hinzu kommen noch interessante Comics wie Ben’s Bande, Mister Melone, Wangaroo das Dschungelkind oder Captain York, die eigens für YPS produziert wurden. Etwas schade ist, dass

Es ist ein wenig schade, dass versäumt wurde, jene in Volker Hamanns Texte erwähnte von Giorgio Cavazzano gezeichnete fünfseitige Comicstory aus YPS 738 abzudrucken, in der Pif das gallische Dorf von Asterix besucht. Doch ein schönerer Gimmick zum 50. Geburtstag von YPS als dieser Hardcoverband ist kaum vorstellbar!

