In 28 Days Later erzählten Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland 2002 wie eine an Tollwut erinnernde Epidemie nahezu die gesamte britische Bevölkerung in wilde Wüteriche verwandelte. 2007 entstand die vom Mexikaner Juan Carlos Fresnadillo inszenierte Fortsetzung 28 Weeks Later, und außerdem erschien ein Comicband mit 28 Days Later-Kurzgeschichten.

Es sollte 18 Jahre dauern, bis Boyle und Garland mit 28 Years Later ihren Erfolgsfilm fortsetzten. Da dieser mehr als das Doppelte seines 60-Millionen-Budgets einspielte und sehr gute Kritiken erhielt, wurde beschlossen aus 28 Years Later eine Trilogie zu machen. Genau wie bei 28 Weeks Later fungiert Boyle bei auch bei dieser Forsetzung zwar als Produzent, aber nicht als Regisseur.

Inszeniert wurde 28 Years Later: The Bone Temple von der US-Amerikanerin Nia DaCosta, die zuvor mit The Marvels einen sehr eigenwilligen Beitrag zum Marvel Cinematic Universe abgeliefert hatte. Qualifiziert hat sich DaCosta für den Job durch ihr gelungenes Update des Horror-Klassikers Candyman.

Die Story von Alex Garland spielt wenige Tage nach dem Ende von 28 Years Later. Der Junge Spike (Alfie Williams) hat sich den Mitgliedern der bunte Trainingsanzüge, blonde Perücken und den Namen Jimmy tragenden Mitgliedern der Fingers-Gang angeschlossen. Doch anders als vermutet, sind dies keine Merry Men, die gegen gefährliche Wutbürger ankämpfen, sondern sie stehen in der Tradition der Gang von Alex aus Uhrwerk Orange.

Doch nicht nur die Geschichte von Spike geht weiter. Die Hauptrolle spielt Ralph Fiennes als ehemaliger Arzt Dr. Ian Kelson, der aus Hunderttausenden von Knochen eine gewaltige Kultstätte errichtete und dort als Schamane praktiziert. Aufopfernd kümmert er sich um das riesige muskelbepackte Pandemie-Opfer Samson (Chi Lewis-Parry), dem er mit viel Geduld einen Hauch von Menschlichkeit abtrotzt.

Mit den am Ende zusammenlaufenden Geschichten vom Heiler Kelson und von Sir Lord Jimmy Crystals (Jack O’Connell) verwilderter Fingers-Gang gelang DaCosta und Garland ein mehr als würdiges 28-Sequel. Dieses lässt am Ende einen Charakter aus dem ersten Teil auftreten, und es bleibt spannend, wie es mit der Filmreihe weitergeht.

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