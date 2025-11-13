1. Allgemeiner Deutscher Comic Preiskatalog 2026

Seit 1976 erscheint jährlich ein Comic-Preiskatalog. Als 1985 Norbert Hethke die Herausgabe übernahm, waren auf dem Titelbild fast immer Zeichnungen der Fünfziger-Jahre-Ikone Hansrudi Wäscher zu sehen. Der Katalog sollte in erster Linie, dabei helfen die Preise der Hethke-Nachdrucke von Wäscher-Serien wie Sigurd, Tibor oder Nick in die Höhe zu treiben.

Mit der Ausgabe von 2016 übernahm der Comic-Händler, Verleger und Veranstalter von Sammlerbörsen Stefan Riedl den Katalog. Auch er bleibt bei der bewährten Organisation und Aufmachung. Das Buch listet weiterhin, alphabetisch sortiert nach Serientiteln, alle deutschsprachigen Comics auf, die zwischen 1945 und dem Redaktionsschluss erschienen sind. In Extra-Rubriken werden zudem Mangas, Werbecomics, sowie Sekundärliteratur gelistet und taxiert.

Zur Auflockerung sind auf jeder Seite streichholzschachtelgroße farbige Cover abgebildet, die das Blättern im Katalog zu einem durchaus sinnlichen Vergnügen machen. Zu jedem Titel sind natürlich auch die nach den Zuständen der Comics gestaffelte Preise vermerkt, die Riedl gemeinsam mit zehn weiteren Händlern und Sammlern ermittelt. Nach meiner Erfahrung haben sich die gelisteten Preise bei Verkäufen auf ebay und Amazon als durchaus realistisch erwiesen.

Anhand von großformatigen Abbildungen wird zudem detailliert erklärt, wie der Erhaltungsgrad der Comics, zwischen Zustand 4 “Schlecht“ und Zustand 0 “Mint – ein absolut perfektes Heft“, ermittelt werden kann.

Eine Tabelle listet die Schätzpreise der “wertvollsten deutschsprachigen Comics“ im Zustand 1 “sehr gut“. Die erste deutsche Ausgabe von Supermann (kein Schreibfehler) von 1950 belegt mit 22.000 EUR den dritten Platz, kurz hinter Fix und Foxi # 1 (20.000 EUR) und der nur für Abonnenten erhältlichen 24. Ausgabe von Blauer Pfeil # 24 (22.000 EUR), Mosaik # 1 sowie der ersten Micky Maus von 1951 (50.000 EUR). Wer mag kann anhand dieser alljährlich leicht steigenden Preise vermuten, dass Comics eine passable Geldanlage sind.

Doch auch wer Comics lieber liest, als mit ihnen spekuliert, kommt auf seine Kosten. Die fachkundig geschriebenen Artikel in diesem 51. Katalog zu deutschen Asterix-Ausgaben, Bastei-Mischsammelbänden, Gespenster Geschichten, Horror Comics, Young Love, Modesty Blaise, Vanessa und Wunder Girl bieten nicht nur Einblicke in Sammelgebiete, sondern erwecken immer wieder Erstraunen darüber, was alles veröffentlicht wurde (und wird).

Den Comic-Preiskatalog 2026 direkt beim Erzeuger bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2026 als Softcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2026 als Hardcover bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2025 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2024 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2023 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2022 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2021 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2020 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2019 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2018 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2017 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2016 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2015 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Comic-Preiskatalog 2014 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2013 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2012 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2011 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2010 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2009 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2008 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2007 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2006 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2005 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2004 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2003 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2002 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 2001 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 1998 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 1994 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 1987 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 1986 bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Den Preiskatalog 1985 bei AMAZON bestellen, hier anklicken